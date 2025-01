Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall mit verletzter Fußgängerin

Mainz-Weisenau (ots)

Ein 56-jähriger Mainzer befuhr am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr mit seinem Transporter die Göttelmannstraße in Richtung Am Rosengarten. Beim Linksabbiegen in die Heinrich-von-Gagern-Straße kollidierte er mit einer entgegenkommenden Fußgängerin und traf diese mit seinem linken Außenspiegel am Kopf. Die 73-jährige Mainzerin stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und zur Beobachtung dort behalten. Am Transporter entstand geringer Sachschaden.

