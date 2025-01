Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aufgefahren und geflüchtet

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mainzer mit seinem Auto die Straße "An der Goldgrube" und will nach links in die Freiligrathstraße abbiegen. Um einen Radfahrer passieren zu lassen, hielt der 29-Jährige an, woraufhin ein anderes Auto hinten auf sein Fahrzeug auffuhr.

Statt sich um den Schaden oder die Unfallregulierung zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Es soll sich um einen weißen Kombi mit dem Kennzeichen Fragment MZ-EE handeln. Der Fahrer soll etwa Mitte 30 gewesen sein und habe dunkle Haare und einen drei Tage Bart gehabt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

