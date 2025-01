Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Transporter

Mainz-Marienborn (ots)

Ein 22-jähriger Mainzer stellte am Freitagmittag, gegen 15:00 Uhr, seinen Transporter in der Straße Am Sonnigen Hang ab. Als er am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die kleine Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen wurde. Der oder die unbekannten Täter entwendeten ein Tablet, welches an der Windschutzscheibe befestigt war.

Die Polizei rät:

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät, Ihr Mobiltelefon oder andere Wertgegenstände nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell