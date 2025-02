Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Elf Unfälle auf glatten Straßen im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Auf glatten Straßen kam es am Dienstag, 11. Februar, in den frühen Morgenstunden im Kreis Höxter zu insgesamt elf Unfällen. Meistens blieb es bei Sachschäden, in zwei Fällen wurden Personen leicht verletzt.

Ab 4 Uhr in der Nacht hatten Schnee und teilweise überfrierender Regen insbesondere in den Höhenlagen des Kreises Höxter für rutschige Straßen gesorgt. Die B64 bei Bad Driburg musste kurzzeitig gesperrt werden, damit die Streudienste arbeiten konnten. Vereinzelt blieben Lkw liegen, auch Busse fuhren in manchen Gebieten nicht mehr.

Auf der L755 zwischen Marienmünster und Ovenhausen war ein Linienbus seitlich in den Graben gerutscht. Aufgrund der Schräglage ließen sich die Türen nicht öffnen, so dass der Fahrer und ein Fahrgast das Fahrzeug zunächst nicht verlassen konnten. Ein Abschleppunternehmen zog das Gefährt schließlich aus dem Graben, während der Bergung wurde die L755 zeitweise gesperrt.

Gegen 8 Uhr entspannte sich die Wetter- und Einsatzlage wieder. /nig

