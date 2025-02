Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 64-Jährige aus Marienmünster vermisst

Marienmünster (ots)

In Marienmünster wird eine 64-Jährige vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Dienstag, 11. Februar.

Nach ersten Erkenntnissen soll sie am 12. Februar ihre Wohnung in Marienmünster-Bredenborn mit zwei Taschen und ihrem Hund - einem braun-weißen Havaneser - verlassen haben. Bis zum 14. Februar soll sie in einem Hotel in der Rundestraße in Hannover übernachtet haben, danach verliert sich ihre Spur. Sie ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Die Vermisste wird beschrieben als 1,65 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, mehrere tätowierte Schriftzüge auf dem rechten Handgelenk und einen Notenschlüssel hinter dem Ohr. Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

Ein Foto der Vermissten und des Hundes ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar unter der Adresse https://polizei.nrw/fahndung/159925

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell