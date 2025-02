Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Farbschmiererei an Kirche in Natzungen

Bild-Infos

Download

Borgentreich (ots)

Durch Farbschmiererei haben Unbekannte die katholische Pfarrkirche in Natzungen an der Deichstraße verunstaltet. Sowohl die Tür zur Sakristei als auch die südlichen Sakristeiwand wurden mit schwarzer Farbe besprüht. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 15. Februar, 17.30 Uhr, bis Montag, 17. Februar, 21.50 Uhr. Für die Kirchengemeinde ist damit ein nicht unerheblicher Schaden entstanden. Hinweise auf Personen, die sich in verdächtiger Weise an der Kirche zu schaffen gemacht haben, nehmen die Polizei in Höxter (Telefon 05271/962-0) oder der Kirchenvorstand entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell