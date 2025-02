POL-PDPS: Erneute Bombendrohung an Zweibrücker Schule

Pirmasens (ots) - Die komplette Beifahrerseite des Autos wurde am Freitagabend (21.02.2025) in der Winzler Straße zerkratzt. Der 33-Jährige Halter stellte den blauen 4er BMW um 21.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 80 ab. Gegen 22.30 Uhr stellte er die Beschädigungen an seinem Pkw fest. Ein unbekannter Täter zerstörte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Fahrzeuges. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ...

