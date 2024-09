LPI-EF: Betrunkener LKW-Fahrer

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende hatte es ein Einbrecher in Erfurt auf einen Snackautomaten abgesehen. Der Unbekannte war in den Pausenraum einer Firma im Stadtteil Hochstedt eingebrochen. Er machte sich an dem dort befindlichen Snackautomaten zu schaffen und öffnete diesen mit Gewalt. Anschließend schnappte er sich daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch am danebenstehenden Kaffeeautomaten versuchte er ...

mehr