Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verursacht hohen Schaden

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende hatte es ein Einbrecher in Erfurt auf einen Snackautomaten abgesehen. Der Unbekannte war in den Pausenraum einer Firma im Stadtteil Hochstedt eingebrochen. Er machte sich an dem dort befindlichen Snackautomaten zu schaffen und öffnete diesen mit Gewalt. Anschließend schnappte er sich daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch am danebenstehenden Kaffeeautomaten versuchte er sein Glück, scheiterte allerdings beim Öffnungsversuch. Anschließend flüchtete der Täter und hinterließ einen Schaden von fast 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

