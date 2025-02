Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat den BMW beschädigt?

Pirmasens (ots)

Die komplette Beifahrerseite des Autos wurde am Freitagabend (21.02.2025) in der Winzler Straße zerkratzt. Der 33-Jährige Halter stellte den blauen 4er BMW um 21.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 80 ab. Gegen 22.30 Uhr stellte er die Beschädigungen an seinem Pkw fest. Ein unbekannter Täter zerstörte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Fahrzeuges. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf eine Höhe von mindestens 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

