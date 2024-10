Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Schwerer Unfall auf der Kreuzung Bismarck- und Kaiserstraße (18.10.2024)

Trossingen (ots)

Am Freitagabend ist es in Trossingen, gegen 20:30 Uhr zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Ein 33-Jähriger war auf der Kaiserstraße unterwegs. Am Kreuzungsbereich übersah er einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Opel-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Die Wucht des Aufpralls wies den Opel nach links ab. So stieß der noch mit einem Verteilerkasten am Fahrbahnrand zusammen. Der Renault des Unfallverursachers drehte sich um 180 Grad und kam zum Stehen. Durch den Unfall verletzten sich beide Fahrer, der 33-Jährige dabei schwer. Ein Rettungswagen lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn, während die Stadtwerke sich des Verteilerkastens annahmen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

