POL-FR: Freiburg: Nach Wohnungseinbruch in Haft

Am Samstagmorgen, 24.08.2024, gegen 6 Uhr konnte ein 25-jähriger Mann im Bereich einer Tankstelle in der Basler Straße in Freiburg vorläufig festgenommen werden, da er versucht hatte, mit entwendeten Kreditkarten dort einzukaufen. Nachdem dies misslang, verließ er zunächst die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte er angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen hatten ergeben, dass die Kreditkarten offenbar kurz vorher bei einem Einbruch in ein Wohnhaus entwendet worden sein sollen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt.

Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen algerischen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Freiburg übernommen.

