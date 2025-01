Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Unachtsamkeit führt auf der A 5 zu Auffahrunfall mit einem Verletzten

St. Leon-Rot (ots)

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der 61-jährige Fahrer eines Ford am Samstagmittag gegen 14:03 Uhr auf der A 5 zwischen Kronau und Walldorf am Stauende auf einen mit zwei Personen besetzten Toyota auf. Hierbei wurde dessen 29-jähriger Fahrer in Form eines Schleudertraumas leicht verletzt. Der Toyota schleuderte durch den Aufprall auf einen BMW. Am Ford und am Toyota entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die rechte Fahrspur war während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell