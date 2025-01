Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kelleraufbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum vom 22.01.2025 bis 24.01.2025 (22:30 Uhr) kam es im Bereich der Mannheimer Reichskanzler-Müller-Straße zu einem Einbruchsgeschehen in ein Mehrfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter gelangten hier wohl durch eine nicht abgeschlossene Hauseingangstüre in das Anwesen und begaben sich daraufhin ungehindert in die dortigen Kellerräumlichkeiten. Im weiteren Fortgang wurde dann ein Kellerabteil gewaltsam, durch den Einsatz eines Hebelwerkzeuges, aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Täter verschiedene Werkzeuge, in einem Wert von ca. 600EUR. Der Einbruchsschaden an der Schließvorrichtung der betroffenen Kellertüre wird zudem auf 100 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Rufnummer: 0621/174-3310, zu melden.

