Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen kostet zwei Führerscheine

Heidelberg (ots)

Ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen lieferten sich am Freitagabend gegen 21:50 Uhr zwei junge Männer im Alter von 20 und 22 Jahren auf der Speyerer Straße in Heidelberg. Beide beschleunigten ihre hochmotorisierten Mercedes-AMG im Bereich Czernyring bis Langer Anger zwischen zwei roten Ampeln in Form eines Kavaliersstarts und mit Knallgeräuschen aus den Auspuffanlagen und versuchten, hierbei die maximal mögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Auf diesen Umstand wurde eine Polizeistreife aufmerksam und unterzog beide Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle. Die beiden Männer mussten im weiteren Verlauf ihre Führerscheine abgeben und müssen sich wegen des Verdachts auf ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen verantworten. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

