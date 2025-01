Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte beschädigen Eingangstür

Rödinghausen (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Drogerie stellte am Dienstag (7.1.), gegen 8.00 Uhr eine Beschädigung an der dortigen Eingangstür fest. Der oder die unbekannten Täter gingen das Glas einer Lichtsäule, die die Tür einfasst, mittels eines unbekannten Gegenstands an, sodass diese Lichtsäule beschädigt wurde und ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Am Vorabend, gegen 20.15 Uhr war die Lichtsäule der Eingangstür noch intakt. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen nahe es Geschäfts an der Bruchstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell