Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Geh-/Radweg - Zwei Personen leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Montag (6.1.) ereignete sich um 6.50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Lübbecker Straße. Ein 19-jähriger Löhner fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Tengern auf dem linken Geh-/Radweg. In Richtung Herford war zeitgleich eine 21-jährige Löhnerin mit ihrem E-Scooter auf dem aus ihrer Sicht rechten Geh-/Radweg unterwegs. Nahe der Einmündung zur Werster Straße kam es dann zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 19-Jährige vom Fahrrad auf den Geh-/Radweg. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort versorgt.

