Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und entfernt sich - Verlorenes Kennzeichen führt zum Flüchtigen

Herford (ots)

(hd) Am Freitagnachmittag (03.01.2025) überfuhr der Fahrer eines BMW gegen 16:20 Uhr eine Verkehrsinsel, die sich in Herford auf der Mindener Straße in Höhe der Einmündung Alte Heerstraße befindet. Hierbei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da auch der BMW durch den Zusammenprall nicht unerheblich beschädigt worden war, blieb allerdings das vordere Kennzeichenschild des Fahrzeugs am Unfallort zurück. Der beschädigte BMW fiel wenig später im Nachbarkreis Minden-Lübbecke auf. Das Fahrzeug wurde dort von Polizeibeamten überprüft. Der Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht in Herford konnte schnell hergestellt werden. Im Fahrzeug wurde ein 43-Jähriger festgestellt. Dieser stand merklich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 in Verbindung zu setzen.

