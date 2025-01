Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorrangverletzung führt zu Verkehrsunfall - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Enger (ots)

(hd) Am Freitagnachmittag befuhren zwei Fahrzeugführer um 15:50 Uhr mit ihren Pkw den Westfalenring in Enger in Fahrtrichtung Bünde. Ein schwarzer VW Passat fuhr zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzter Richtung. Der Fahrer dieses Fahrzeugs beabsichtigte, vom Westfalenring auf die Herforder Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang der beiden entgegenkommenden Pkw. Der Fahrzeugführer eines zuerst herannahenden Fiat Doblo leitete eine Gefahrenbremsung ein und wich dem Abbiegenden aus. Der hinter ihm befindliche Fahrer eines VW Crafter konnte daraufhin nicht mehr zeitgerecht abbremsen und fuhr auf den Fiat auf. Der schwarze Passat entfernte sich in Richtung Herforder Straße. Die Schäden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen werden mit ca. 8500,- Euro beziffert. Gegen den Fahrer des schwarzen VW Passat besteht nun der Verdacht des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 05221 / 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell