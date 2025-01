POL-HF: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herford (ots) - (hd) Am Mittwochabend (01.01.2025) beabsichtigte ein 22-Jähriger gegen 19:35 Uhr mit seinem VW Tiguan vom Parkplatz einer, an der Kiebitzstraße in Herford gelegenen, Indoor-Spielanlage in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er einen auf der Kiebitzstraße in Richtung Füllenbruchstraße fahrenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß ...

