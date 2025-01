Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zwei beteiligte Pkw erheblich beschädigt

Herford (ots)

(hd) Am Mittwochabend (01.01.2025) beabsichtigte ein 22-Jähriger gegen 19:35 Uhr mit seinem VW Tiguan vom Parkplatz einer, an der Kiebitzstraße in Herford gelegenen, Indoor-Spielanlage in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er einen auf der Kiebitzstraße in Richtung Füllenbruchstraße fahrenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Eine 19-Jährige, die sich als Beifahrerin in dem VW Tiguan befunden hatte, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 12.000,- Euro geschätzt.

