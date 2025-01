Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw fährt auf Rettungswagen auf - Eine Person leicht verletzt

Kirchlengern (ots)

(hd) Am Donnerstag (02.01.2025) ereignete sich um 12:35 Uhr auf der Quernheimer Straße in Kirchlengern ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen befuhr zu diesem Zeitpunkt die Quernheimer Straße in Richtung Hüllhorst. In Höhe der Einmündung Grillenweg bremste das Fahrzeug ab. Eine nachfolgende Fahrzeugführerin erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw der Marke Toyota auf das Einsatzfahrzeug auf. Die 55-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Die an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandenen Sachschäden werden mit mindestens 15.000,- Euro beziffert.

