Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit fünf verletzen Personen - Vorfahrtsverletzung führt zum Zusammenstoß

Kirchlengern (ots)

(hd) Am Donnerstagabend (02.01.2025) befuhr ein 43-Jähriger um 18:10 Uhr mit seinem Pkw der Marke Audi den Nordring in Kirchlengern in Fahrtrichtung Herford. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte eine 30-Jährige, mit ihrem VW Polo von der Lübbecker Straße aus auf den Nordring abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von links herannahenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich neben dem Fahrzeugführer zwei weitere Personen in dem Audi. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrerin des VW Polo erlitt schwere Verletzungen. Ein mit in diesem Fahrzeug sitzendes Kleinkind wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 57.000,- Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeteams. Der Nordring musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

