Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Unfallverursacher flüchtet

Bünde (ots)

(hd) Am Samstagabend (04.01.2025) befuhr ein 32-Jähriger um 18:05 Uhr mit seinem Pkw der Marke Kia die Herforder Straße in Bünde in Fahrtrichtung Innenstadt. Zu diesem Zeitpunkt bog ein anderer Fahrzeugführer mit einem dunklen Kleinwagen von der Dobergstraße auf die Herforder Straße ab. Hierbei beachtete er die Vorfahrt des auf der Herforder Straße fahrenden Kia nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wendete nun zügig und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der an dem Kia entstandene Sachschaden, wird auf mindestens 1000,- Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221 / 888-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell