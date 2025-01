Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Skoda prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(jd) An der Dünner Straße ereignete sich am Montag (6.1.), um 8.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Bünder fuhr in Richtung Lübbecker Straße, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Skoda verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum, ehe er frontal gegen einen weiteren Baum prallte. Durch die starke Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto in den Straßengraben. Die hinzugekommenen Polizeibeamten bemerkten im Rahmen der Unfallaufnahme Anzeichen von Alkoholkonsum bei dem 26-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme, sodass der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde. Da der Bünder durch den Unfall leicht verletzt wurde, wurde er in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Hier wurden ihm entsprechende Blutproben entnommen. Der Sachschaden liegt bei rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell