Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Bünderin fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gestern (6.1.), um 5.30 Uhr die Polizei, da ihm ein Opel auffiel: Das Auto fuhr ab der Straße Am Autohof mehrfach in Schlangenlinien, wobei es zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, unter anderem auf Höhe der Wilhelmstraße auch zur Gefährdung eines Radfahrers, kam. Durch die Beschreibung des Zeugen konnten die hinzugekommenen Polizeibeamten das Auto an der Weidemaschstraße feststellen. Am Auto befand sich die vom Zeugen beschriebene Fahrerin, bei der es sich um eine 48-jährige Bünderin handelt. Sie zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum und wurde daher zur Entnahme einer Blutprobe zur Bünder Wache gebracht. Hier wurde ihr das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 48-Jährige vor Ort entlassen.

