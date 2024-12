Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Hotelzimmer eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Wenkenstraße sind bislang Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag (03./04.12.2024) in ein dauerhaft genutztes Hotelzimmer eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf, um in das Zimmer zu gelangen und machten sich mit einem Reisepass, Parfüm und Bargeld aus dem Staub. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen des Einbruchs sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell