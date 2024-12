Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Maspe/Horn-Bad Meinberg. Betrunkene Frau greift Polizeibeamte an.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (04.12.2024) gegen 22.20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei eine weibliche Person, die sich augenscheinlich betrunken auf der Delbrücker Straße in Blomberg-Maspe befinden würde. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten die Beamten eine Frau auf der Straße antreffen, die in Richtung Tintrup lief und unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Da die 48-Jährige nicht nach Hause wollte, brachten die Beamten sie zum Streifenwagen, um sie freiwillig in eine Unterbringungseinrichtung zu begleiten.

In Horn-Bad Meinberg im Bereich der Nordstraße/Detmolder Straße wurde die Blombergerin unvermittelt aggressiv und versuchte während der Fahrt den Wagen zu verlassen. Die Fahrt wurde daraufhin unterbrochen. Im Gespräch mit der Frau schubste sie einen 28-jährigen Polizisten und trat nach ihm. Als ihr Handfesseln angelegt werden sollten, schlug sie um sich und leistete massiven Widerstand. Die 48-Jährige beleidigte und bespuckte weitere Beamtinnen und Beamte und wurde schließlich zur Polizeiwache Detmold gebracht, um vorübergehend in Gewahrsam genommen zu werden. Auch auf der Wache leistete sie weiterhin Widerstand und griff Einsatzkräfte an, indem sie nach ihnen trat. Ein 29-jähriger Polizist wurde von ihr geschlagen. Der Frau aus Blomberg wurde auf Anordnung eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde niemand, alle Beamten blieben dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell