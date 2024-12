Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Über Terrasse in Haus eingedrungen.

Lippe (ots)

In der Steinkuhlenstraße verschafften sich bislang Unbekannte am Dienstag (03.12.2024) in der Zeit zwischen 16.45 und 18.30 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die in der angegebenen Zeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen haben, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell