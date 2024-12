POL-LIP: Detmold. Lautsprecher und Mischpult aus Kirche entwendet.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Dienstag (02./03.12.2024) um 02:40 Uhr betrat ein 59-jähriger Mann eine Gaststätte an der Elisabethstraße und verlangte nach dem Chef, während er eine Schusswaffe in die Höhe hielt. Die Polizei wurde alarmiert und nahm den alkoholisierten Detmolder beim Verlassen der Gaststätte in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung fand die Polizei eine Softair-Waffe, die einer echten Schusswaffe zum ...

