POL-LIP: Bad Salzuflen. Roter Mazda CX-5 entwendet.

Lippe (ots) - Am späten Sonntagabend (01.12.2024) wurde die Polizei wegen eines Raubes auf einen Kiosk in die Paulinenstraße gerufen. Ein Mann betrat unter Vorhalt eines Messers und einer Eisenstange gegen 23.40 Uhr den Kiosk, schrie die 25-jährige Mitarbeiterin an und entwendete Zigaretten, Getränke und Nahrungsmittel. Anschließend begab er sich in eine weitere Etage des Kiosks und zerschlug Lampen. Bei Eintreffen ...

