Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Nach Raub auf Kiosk von Diensthund gestellt.

Lippe (ots)

Am späten Sonntagabend (01.12.2024) wurde die Polizei wegen eines Raubes auf einen Kiosk in die Paulinenstraße gerufen. Ein Mann betrat unter Vorhalt eines Messers und einer Eisenstange gegen 23.40 Uhr den Kiosk, schrie die 25-jährige Mitarbeiterin an und entwendete Zigaretten, Getränke und Nahrungsmittel. Anschließend begab er sich in eine weitere Etage des Kiosks und zerschlug Lampen. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Täter nach Zeugenaussagen noch vor Ort im Gebäude. Beim Erblicken der Polizei flüchtete er durch ein Fenster über ein Flachdach. Umgehend wurde eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet.

Im Ida-Gerhardi-Weg flüchtete kurz darauf eine männliche Person beim Erblicken des Streifenwagens, so dass eine Diensthundführerin (Polizei Bielefeld) dorthin entsandt wurde. Der Diensthund nahm die Spur auf und führte die Einsatzkräfte über zwei Gärten bis hin zum Täter, der sich hinter einem Gebüsch versteckte. Der 28-Jährige aus Detmold, der bereits mehrfach wegen Eigentums- und Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Er führte ein Messer sowie Diebesgut aus dem Kiosk bei sich, das sichergestellt wurde. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Am Montag (02.12.2024) wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der für den Mann eine einstweilige Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie anordnete. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

