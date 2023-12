POL-COE: Havixbeck, Blickallee/Zeuge beobachtet Taschendiebe

Coesfeld (ots) - Einen geparkten blauen VW Polo beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag (2.12.) auf dem Parkplatz des Marktkaufs in Dülmen. Die Beschädigungen am Polo befinden sich im Heckbereich und entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs. Die Unfallzeit liegt zwischen 13 und 14 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. ...

mehr