POL-BI: "Besser ohne Messer" auch in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Die Polizei Bielefeld beteiligte sich an der landesweiten Kampagne "Besser ohne Messer". Ziel der Kampagne ist es, die Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken.

Die wichtigsten Botschaften der Kampagne sind: Messer haben im öffentlichen Raum nichts zu suchen, Messer lösen keine Konflikte, Messer sind kein Statussymbol. Die Kampagne ist eine Ergänzung zu der Vielzahl weiterer Maßnahmen, die die Polizei Bielefeld bereits durchführt. Ziel ist, die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl zu stärken sowie Gewalttaten mit Messern im öffentlichen Raum zu bekämpfen. Nicht nur im Rahmen dieser Kampagne, auch im Vorfeld fanden bereits zahlreiche Kontroll- und Präsenzaktionen statt, wie zum Beispiel im Rahmen des Behördenschwerpunktes Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt. Bei allen Personenkontrollen legten die Polizisten ein Augenmerk auf mitgeführte Gegenstände wie Messer oder sonstige gefährliche Gegenstände. Auch in den folgenden Tagen und Wochen werden Einsatzkräfte der Polizei auf dem Weihnachtsmarkt und in der Innenstadt weiter unterwegs sein.

Am Mittwoch, 27.11.2024, kontrollierte die Polizei Bielefeld im Rahmen des Konzeptes insgesamt 32 Personen. Es wurde kein Messer gefunden. Am Kesselbrink fanden Beamte der Bereitschaftshundertschaft bei vier Männern (einem 24-jährigen Lagenser, zwei 20-jährigen Bielefeldern und einem 33-jährigen Bielefelder) Betäubungsmittel und Geld in szenetypischer Stückelung. Geld und Drogen wurden sichergestellt sowie Strafverfahren wegen Handel mit Betäubungsmittel eingeleitet. Zudem erhielten ein 30- und ein 40-jähriger Bielefelder Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

