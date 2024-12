Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Gegen Leitplanke geprallt und mehrmals gedreht.

Auf der B1 kam es am späten Dienstagabend (03.12.2024) gegen 23.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, der nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt und nicht angepasste Geschwindigkeit entstanden sein könnte. Ein 19-Jähriger aus Detmold fuhr mit seinem Opel Astra aus Paderborn kommend in Richtung Horn-Bad Meinberg, als er in einem Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Opel prallte gegen eine Leitplanke, geriet dadurch ins Schleudern, drehte sich mehrmals und stieß gegen eine weitere Leitplanke im Gegenverkehr. Dort befanden sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine anderen Fahrzeuge. Der Fahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Letztere wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Opel wurde sichergestellt. Die B1 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

