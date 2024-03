POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuserin belästigt

Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine KiTa An der Sandbank eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf - und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Eine Zeugin hatte gegen 4.25 Uhr einen Alarm gehört - und daraufhin gesehen, wie eine Person in Richtung Armelerstraße wegrannte. Anschließend ist die ...

