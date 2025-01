Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobenfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Buntmetalldiebstähle auf Friedhöfen - Tatverdächtiger ermittelt - Geschädigte gesucht

Lobenfeld/Rhein-Neckar-Kreis

Seit Ende des Jahres 2024 hatten sich im Rhein-Neckar-Raum Diebstähle von Metallgegenständen auf Friedhöfen gehäuft. Dabei wurden Taten auf Friedhöfen unter anderem in Lobenfeld, Bammental und Wiesloch bekannt. Zudem waren auch mehrere Diebstähle von Kupferfallrohren an Gebäuden und Bushaltestellen in mehreren Ortschaften angezeigt worden.

Im Rahmen von intensiven und akribischen Ermittlungen des Polizeipostens Meckesheim sowie eines Zeugenhinweises konnte zwischenzeitlich ein 34-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen wurde eine Vielzahl von Grabschmuck aus Bronze in Form von Kreuzen, Statuen und unterschiedlichen Figuren sichergestellt. Einige dieser Gegenstände konnten jedoch bislang keiner Tat zugeordnet werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. Inwiefern ein Zusammenhang zu weiteren Buntmetalldiebstählen, u.a. auf Friedhöfen, im Rhein-Neckar-Kreis besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte, denen Metallschmuck von Gräbern ihrer Angehörigen entwendet worden waren und bittet diese, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

