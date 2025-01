POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 46-jähriger Autofahrer stieß am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr mit einer Straßenbahn im Einmündungsbereich der Römerstraße/Turmgasse zusammen. Der Fahrer des Audi fuhr entlang der Turmgasse in Richtung Römerstraße. Beim Abbiegevorgang nach links in die Römerstraße ...

mehr