POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Audi-Fahrer kollidiert mit Straßenbahn und wird leicht verletzt

Mannheim (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt. Eine 35-jährige Frau befuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Toyota die Straße zwischen den Quadraten L 4 und L 6 in Richtung Bismarckstraße. An der dortigen Kreuzung wollte sie nach links auf die Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof einbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang ...

