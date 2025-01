Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt.

Eine 35-jährige Frau befuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Toyota die Straße zwischen den Quadraten L 4 und L 6 in Richtung Bismarckstraße. An der dortigen Kreuzung wollte sie nach links auf die Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof einbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 40-jährigen Mannes, der mit seinem Dacia von der Konrad-Adenauer-Brücke kommend nach rechts in die Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof abbog. Er musste sein Fahrzeug stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Toyota zu vermeiden. Ein ihm nachfolgender 33-jähriger Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ihm auf.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Skoda wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Am Dacia entstand Sachschaden am Heck, der Toyota blieb unbeschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten musste kurzzeitig eine Fahrspur gesperrt werden. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell