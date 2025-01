Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto wird von Straßenbahn mitgerissen

Mannheim (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf der Kurpfalzstraße in Richtung Kunststraße. Gegen 20 Uhr wendete er plötzlich sein Fahrzeug. Dabei übersah er die von hinten herannahende Straßenbahn. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen den BWM. Das Auto wurde in der Folge bis in die Fußgängerzone am Paradeplatz mitgerissen. Dort prallte das Fahrzeug gegen den Mast einer Fußgängerampel, der dadurch aus seiner Verankerung gerissen wurde. Nach derzeitigem Stand wurde wie durch ein Wunder niemand bei dem Unfall verletzt. Mit geschätzt 30.000 Euro entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Der Straßenbahnverkehr blieb in diesem Abschnitt bis 22:30 Uhr gesperrt.

Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell