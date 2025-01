POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Grablämpchen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 37-jähriger Mann pinkelte am frühen Donnerstagmorgen in Schwetzingen an die Wand des dortigen Polizeireviers. Der Mann, der erst kurz zuvor die Diensträume des Polizeireviers Schwetzingen verlassen hatte, wurde vom wachhabenden Polizeibeamten über die Außenkamera dabei beobachtet, wie er seine Notdurft gegen die ...

mehr