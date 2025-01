POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Junge läuft auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr kollidierte ein Autofahrer mit einem E-Bike-Fahrer, als er an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz fuhr entlang der Schwetzinger Straße in Richtung Innenstadt und bog an der Kreuzung zur Traitteurstraße in diese ab. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden E-Bike-Fahrer zusammen. Der 41-Jährige stürzte nach der ...

mehr