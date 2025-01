Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Renault auf der Speyerer Straße in Richtung Meeräckerstraße. Gegen 07:30 Uhr bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte. Auf Grund des zu geringen Sicherheitsabstands konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Auto prallte auf das Heck des vorausfahrenden Hyundai. Bei der heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge verletzten sich alle drei Insassen des Hyundai, darunter zwei Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren, leicht. Der Unfallverursacher zog sich eine geringfügige Verletzung zu. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Beide mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Maßnahmen am Unfallort war die Fahrbahn für gut zweieinhalb Stunden gesperrt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

