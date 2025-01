Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto kollidiert mit E-Bike-Fahrer

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr kollidierte ein Autofahrer mit einem E-Bike-Fahrer, als er an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte.

Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz fuhr entlang der Schwetzinger Straße in Richtung Innenstadt und bog an der Kreuzung zur Traitteurstraße in diese ab. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden E-Bike-Fahrer zusammen. Der 41-Jährige stürzte nach der Kollision zu Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch betreut und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto sowie dem E-Bike der Marke Evercross entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell