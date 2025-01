Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Autofahrer und Radfahrer - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Samstag, 18.01.2025, ereignete sich gegen 09 Uhr ein Unfall im Stadtteil Rohrbach, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 57-jähriger Radfahrer sowie ein 36-jähriger Autofahrer fuhren mit ihren Fahrzeugen entlang der Straße "Am Rohrbach" in Richtung Karlsruher Straße. Im Kreuzungsbereich der Straßen Am Rohrbach/Karlsruher Straße/Herrenwiesenstraße kollidierten die Unfallbeteiligten miteinander. Ersten Unfallermittlungen zufolge touchierte der Radfahrer mit seinem Lenkrad die rechte Fahrzeugseite des Seat. Anschließend stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Durch eingesetzte Rettungskräfte wurde der 57-Jährige vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Auto sowie dem Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

