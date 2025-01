Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Mutmaßlicher Betrüger an Tankraststätte unterwegs - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Am Donnerstag kontrollierte um 15:30 Uhr eine Streife der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf ein Auto mit britischem Kennzeichen an der Raststätte Hockenheim-West an der BAB 6. Der 24-jährige Fahrer gab an, dass er keine Papiere dabeihabe. Bei einer Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Doch damit nicht genug. Im Fahrzeuginneren versteckt fanden sich mehrere tausend Euro Bargeld, der Reisepass des Mannes sowie drei irische Kennzeichen. Es ergaben sich Hinweise, dass der Mann als reisender Betrüger unterwegs war. Bei der verwendeten Masche werden Menschen gezielt angesprochen und um Hilfe gebeten. Dabei wird eine Notlage vorgetäuscht, für die der Täter dringend Bargeld benötigt. Die Betrüger halten sich daher oft an Orten mit viel Publikumsverkehr und einem nahegelegenen Geldautomaten auf, wie Bahnhöfe oder Raststätten. Anschließend bieten sie an, als Austausch für das Bargeld die Summe zuzüglich eines Betrags für die Hilfe direkt per Smartphone auf das Konto des Geschädigten zu überweisen. Doch bei der angeblichen Buchung handelt es sich um einen Schwindel, sodass die hilfsbereiten Menschen um ihr Geld gebracht werden. Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts des Betruges und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorläufig festgenommen. Nun sucht die Polizei Personen, die am fraglichen Tag an der Raststätte auf Bargeld angesprochen wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf unter der Telefonnummer 06227 /35826-0 zu melden.

