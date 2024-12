Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Neuss / Jüchen (ots)

Nach ersten Erkenntnissen ereigneten sich in Neuss und Jüchen am Mittwoch (18.12.) fünf Einbrüche.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

In den Nachmittagsstunden wurde zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr jeweils in ein Haus auf der Sankt Antoniusstraße, Paul-Stöckel-Straße, Von-Galen-Straße und der Dürerstraße in Neuss eingebrochen. Unbekannte gelangten durch aufbrechen von Balkontüren, Terrassentüren oder Fenstern in das Innere und durchwühlten dort Schränke und Schubladen. Als Beute konnten die Einbrecher Schmuck, Bargeld und andere Wertsachen erlangen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist genauso Gegenstand der Ermittlungen, wie, ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden.

Ebenso wird eine Verbindung zu einem Einbruch in Jüchen auf der Bismarckstraße geprüft. Hier entwendeten Unbekannte zwischen Montag (16.12.) 15:00 Uhr und Mittwoch (18.12.) 12:00 Uhr unter anderem Bargeld.

In allen Fällen bitten die Ermittler Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei weist in diesen Zusammenhängen nochmals daraufhin, Fenster und Türen zu schließen. Schließen sie beim Verlassen der Wohnung auch die Wohnungstür ab. Zudem berät die Polizei interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Ziel ist es, die Zahl der Wohnungseinbrüche gemeinsam zu senken. Je besser ein Haus oder Wohnung gesichert ist, desto schwieriger ist es für Täter einzubrechen. Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

