Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verbaler Streit endet in wechselseitiger Körperverletzung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In einer Lokalität in der Mannheimer Straße in Weinheim eskalierte heute Nacht, kurz vor 01:00 Uhr, ein verbaler Streit zwischen zwei Männern. Die 34 bzw. 35-jährigen Männer griffen sich zunächst verbal und im Anschluss mit den Fäusten an. Zudem kam es wohl auch in dem "Wortgefecht" zu einzelnen Beleidigungen. Verletzungen größerer Art erlitt jedoch keiner der Beteiligten. Bei Eintreffen der Polizei wurden die beiden Kontrahenten, die auch zuvor dem Alkohol zugesprochen hatten getrennt und angehört. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung erfolgen nun durch das zuständige Polizeirevier Weinheim. Beide Männer müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

