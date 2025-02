POL-PDPS: Fahrrad- Diebstahl auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes

Pirmasens (ots) - In der Nacht vom 21.02.2025 auf 22.02.2025 kam es in der Fröhnstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welchem zwei am linken Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Verkehrsunfallverursacher um einen Fahrradfahrer handeln, welcher die Fröhnstraße in Pirmasens aus Richtung Dynamikum kommend in Fahrtrichtung Winzler ...

